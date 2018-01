Telefone só tem 1 GB de memória O G1 tem um problema que o deixa muito para trás em relação ao iPhone. O celular do Google só usa cartões de memória, o que limita o espaço de armazenamento de dados a 8 gigabytes (GB), o máximo que um cartão microSD consegue guardar atualmente. E o cartão que vem incluso com o celular é de apenas 1 GB. Será um problemão para quem pretende carregar músicas e vídeos no telefone. Por falar nisso, o Android ainda não tem suporte para tocar filmes, nem mesmo em flash, o padrão usado por sites de vídeo. Ele apenas traz um tocador do YouTube (propriedade do Google!). A compatibilidade dependerá das empresas donas dos formatos de vídeo, como a Adobe e até mesmo a Apple. Elas detêm os padrões Flash e Quicktime, respectivamente, e precisarão criar aplicativos para que o Android possa rodá-los (se for do interesse delas). A tela sensível ao toque também não é aquela coisa. Não é multi-touch como a do iPhone, que consegue "entender" quando você usa mais de um dedo. É isso que permite aumentar ou diminuir o zoom no celular da Apple aproximando ou afastando os dedos. Para melhorar a interação com o telefone, o G1 tem uma trackball (parecida com aquelas dos mouses antigos), que ajuda a mover a tela do navegador e dos mapas. As dimensões do G1 são parecidas com as do iPhone. O comprimento é 2 milímetros maior e a largura, quase 7 milímetros menor. O problema está no peso e na espessura. O G1 tem 158 gramas, 25 a mais do que o iPhone, e é quase 0,5 centímetro mais grosso. Parece pouco, mas faz bastante diferença para encaixar no bolso da calça. LOJINHA O celular também terá uma loja virtual de aplicativos compatíveis com o sistema operacional do Google. É a Android Market. Vai ser possível baixar os programinhas diretamente para o celular, sem usar um software como o iTunes para instalá-los. Ou seja, a princípio colocar aplicativos nos celulares com Android será ainda mais fácil do que no iPhone. O Google ainda deu outra cutucada na Apple. Disse que não vai inspecionar ou bloquear os aplicativos da Android Market. A Apple tem retirado programas da sua loja virtual, em alguns casos por causa de sua política de vendas, que não é muito clara. É uma visão mais liberal, mas, por outro lado, esse bloqueio ajuda a evitar que aplicativos mau intencionados utilizem indevidamente as informações gravadas no telefone. F.S.