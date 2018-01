Telefones da Nokia terão chips gráficos da ATI A Nokia acaba de fechar uma parceria com a ATI, fabricante de chipsets gráficos, para equipar seus celulares com a capacidade de reproduzir jogos 3D com maior grau de realismo. As duas companhias também vão atuar em conjunto para fornecer ferramentas para desenvolvedores de jogos criarem produtos específicos para portáteis. Não é de hoje que a gigante finlandesa dos celulares aposta em jogos como parte de sua estratégia de entretenimento móvel: a companhia arriscou entrar sozinha no mercado de portáteis com o lançamento de um celular voltado a jogos, o N-Gage, que, apesar de estar em sua segunda geração, não conseguiu tomar o lugar de videogames como o Gameboy e o DS da Nintendo, ou o PSP, da Sony, em volume de vendas. Agora com a parceria e apoio da ATI, que também fornece componentes para placas aceleradoras gráficas em PCs, a expectativa da Nokia é de ter telefones mais potentes para jogos e vídeo a partir do final do próximo ano, embora as empresas não descartem lançamentos conjuntos antes disso.