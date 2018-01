Telefonia celular em Hong Kong perto da saturação O setor da telefonia celular em Hong Kong está bem perto do ponto de saturação, com cerca de 5 milhões de aparelhos, segundo um estudo da empresa Nielsen Media Research publicado nesta sexta-feira na imprensa local. O jornal The Standard afirma que na ex-colônia britânica, onde vivem 6,9 milhões de habitantes, 95% da população de 15 a 59 anos têm telefone celular. É o maior nível de expansão do setor na Ásia, superior aos 93% da Coréia do Sul e aos 89% de Cingapura. O nível de penetração na China é de 73%, superior aos 71% dos Estados Unidos. A principal companhia chinesa, a China Mobile, já é a maior provedora de serviços de telefonia celular do mundo em número de usuários. O estudo aponta "potencial" em países como Malásia, Tailândia, Filipinas, Indonésia e Índia, onde o uso de telefones celulares não chega a 50% da população.