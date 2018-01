Telefonia, internet e TV em um só pacote Desde 1998, quando foi privatizado o Sistema Telebrás, o faturamento do setor de telecomunicações, incluindo serviços e indústria, cresceu 166%, alcançando R$ 134,2 bilhões em 2005. O total de celulares passou de 7,4 milhões nesse ano para 94,9 milhões em agosto. A base de telefones fixos dobrou, para 39,9 milhões de linhas em serviço. O mercado, no entanto, começa a desacelerar. Desde 2003, os telefones fixos estão na casa dos 39 milhões. O celular deve alcançar 100 milhões até o fim do ano e, a partir daí, será mais difícil crescer. Por isso, o setor busca novas estratégias de expansão. Uma das principais é a distribuição de conteúdo. Não deve ser simples, no entanto. A legislação brasileira está desatualizada e já não contempla as possibilidades abertas pela digitalização, em que todas as redes podem prestar todo tipo de serviço. As operadoras de telefonia enfrentam oposição das empresas de TV paga, que foram à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) contra os planos das teles de vender assinatura de televisão e ameaçam ir à Justiça. Também precisam vencer a força política da radiodifusão, já sentida na disputa pela TV digital, que vêem nas operadoras uma ameaça. ´O conteúdo parece a estrela de Hollywood que chega atrasada à festa, mas faz uma entrada triunfal´, diz Petronio Nogueira, sócio da Accenture. A consultoria ouviu 130 executivos de áreas como filme, televisão, música e videogame e perguntou de onde virá o crescimento. Desse total, 61% responderam que de novos canais de distribuição. A pesquisa é mundial e incluiu o Brasil. Outros 21% apontaram que a expansão virá de novos conteúdos e 18%, de novas geografias. ´A oportunidade está na convergência de todos os serviços, o que inclui a distribuição de conteúdo´, aponta José Luis Salazar, diretor de Relações com Investidores da Telemar. ´O cliente não vai querer comprar celular de uma empresa e televisão de outra.´ A operadora comprou a Way Brasil, empresa de TV a cabo em Minas Gerais, e aguarda aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O setor de TV paga é contra. As celulares apostam na distribuição tanto de vídeo quanto de música. A Vivo lançou seu serviço Play 3G no ano passado e tem 900 mil aparelhos em sua base capazes de usá-lo. ´Temos mais de 1 milhão de acessos por mês´, aponta Alexandre Fernandes, diretor de Produtos e Serviços da Vivo. A empresa oferece vídeos para download e streaming, transmissão em tempo real. ´O cliente paga pelo conteúdo, nunca pelo tráfego.´ Os canais BandNews e RTP, de Portugal, são gratuitos.