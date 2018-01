Telefonia lidera ranking de queixas no Procon-SP Atendimento deficiente, clonagem, atraso na emissão de faturas e falta de postos de atendimento pessoal são alguns dos principais defeitos apontados na prestação de serviços das operadoras de telefonia móvel, segundo a lista de empresas mais reclamadas em 2005 do Procon-SP, divulgada na semana passada. O campeão de reclamações é o setor de telefonia. Lideram o ranking a Claro e a Vivo, seguidas pela Embratel, Telefônica e Vésper São Paulo."Isso mostra a importância de agilizar e melhorar os novos regulamentos propostos para a telefonia fixa e celular", comenta Mirian Nassif, diretora de atendimento do Procon-SP. Fabrício Zonzini foi sorteado. Além do problema com a TIM, teve dor de cabeça ao cancelar linha da Claro. "Pedi o cancelamento em maio do ano passado. Até hoje recebo a fatura", conta. "Perdi as contas das vezes que liguei para a Claro. Desisti." A Claro, em resposta ao Estado, informou que as faturas foram canceladas e a situação regularizada. Maria de Jesus Lopes, do Rio de Janeiro, acumula números de protocolos depois de ligar para a operadora Oi. Ela seguiu todas as orientações dadas pela operadora para trocar o aparelho que adquiriu por telefone e veio com defeito. "Mandei o aparelho e o laudo por Sedex. O prazo era de 72 horas para eu receber qualquer posição, já se passou quase um mês e nada." A Oi pede desculpas pelo transtorno e diz que o novo aparelho já foi enviado.