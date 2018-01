Telefonia pela internet pode ser até 76% mais barata Usar um serviço VoIP no lugar da telefonia convencional pode representar uma economia de até 76% nas ligações. Mas o consumidor precisa saber escolher a operadora do serviço. A PRO TESTE, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, avaliou a oferta do serviço e usou como base para comparação o comportamento de dois usuários de ligações de longa distância. A associação comparou todas as possibilidades que eles teriam para fazer suas ligações, sem usar a rede de telefonia tradicional. Foram definidos dois perfis, um que faz interurbanos de São Paulo para Porto Alegre e outro que inclui também ligações para Nova Iorque. Nesses cenários a Talk Mais e USA VoIP estão entre as operadoras mais baratas. A CMSW.Telecom acaba destoando das demais na vantagem oferecida. No primeiro cenário, a PRO TESTE comparou os sistemas de telefonia convencional para um usuário típico de DDD, com um custo mensal de interurbanos da ordem de R$ 87,22, incluindo aí 120 minutos de ligações para telefones fixos em Porto Alegre, a partir de São Paulo, e 30 minutos para celulares em Porto Alegre. Quatro operadoras realizaram as mesmas ligações por taxas mensais abaixo de R$ 30: GVT Vono; Talk Mais; USA VoIP e VoIP55. No segundo cenário, a PRO TESTE considerou ligações a partir de São Paulo para 85 minutos de telefones fixos em Porto Alegre, 20 minutos para celulares em Porto Alegre e 45 minutos em ligações para Nova York. O custo pela telefonia convencional seria de R$ 98,52, valor que ficou abaixo de R$ 30 em quatro empresas: UOL Fone; Skype; USA VoIP e Talk Mais. Equilíbrio A conclusão da PRO TESTE é que a conta de telefone não precisa necessariamente ser multiplicada, mesmo que o usuário inclua em sua rotina ligações interurbanas e internacionais. Ao usar a internet para fazer essas ligações, o consumidor pode até economizar. E, dependendo do quanto quiser investir em equipamento, pode nem precisar do computador. Já existem no mercado telefones que funcionam com a tecnologia VoIP, independente de um computador, e até adaptadores que podem fazer seu telefone comum funcionar com essa nova tecnologia. O investimento inicial pode compensar. Tudo vai depender de quanto o usuário despende com estas ligações.