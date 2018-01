Telefónica amplia previsão de sinergias com Vivo

A projeção divulgada nesta sexta-feira inclui "sinergias operacionais e as derivadas da incorporação da Vivo no modelo de gestão integrado do Grupo Telefónica", com efeito positivo na geração de receitas e economia de custos e de investimentos no valor mínimo de 2,3 bilhões a 2,7 bilhões de euros.

Além disso, considera benefícios financeiros e fiscais de entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de euros.

No final de julho, a Telefónica fechou a compra da participação que não tinha na Brasilcel, holding de controle da Vivo que era compartilhada com a Portugal Telecom. A espanhola se dispôs a pagar 7,5 bilhões de euros pela fatia dos portugueses na Brasilcel, após ter oferecido inicialmente 5,7 bilhões de euros em maio.

A Telefónica também informou nesta sexta que registrará no resultado do terceiro trimestre de 2010 um impacto líquido positivo de cerca de 3,5 bilhões de euros, decorrente da diferença entre o valor da Vivo na data de aquisição das ações da operadora móvel que pertenciam à Portugal Telecom e os montantes prévios lançados em seu balanço.

"Desta forma, a Telefónica avança no seu objetivo de alcançar um lucro por ação no exercício atual de 2,10 euros", informou a empresa espanhola.

UNIÃO DE ATIVOS NO BRASIL

A Telefónica planeja unir a Vivo à sua operadora de telefonia fixa no Brasil, a Telesp, concessionária em São Paulo. Combinadas, elas formam a maior empresa de telecomunicações do Brasil em assinantes e receita, com oferta integrada de serviços de telefonia fixa e móvel, banda larga e TV por assinatura.

A Telefónica apresentará no final de outubro a Oferta Pública de Aquisição (OPA) das ações ordinárias da Vivo em circulação no mercado, que representam cerca de 3,8 por cento do capital total da operadora móvel. A estimativa é de conclusão da OPA em fevereiro de 2011.

Depois disso, a Telefónica seguirá com o processo de integração das atividades da Telesp e da Vivo, informou o grupo espanhol.

(Reportagem de Robert Hetz, em Madri, e Cesar Bianconi, em São Paulo)