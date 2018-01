Telefónica anuncia compra de parte da TVA A Telefónica anunciou neste domingo a compra de uma parte do capital da TVA, a terceira maior operadora de TV por assinatura do Brasil. Num comunicado, o grupo espanhol disse que a gestão da TVA continuará a cargo do Grupo Abril, que a controla. O valor do negócio, que ainda depende da aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), não foi divulgado por nenhuma das partes. Segundo comunicado distribuído pelo Grupo Abril, a transação permitirá uma redução significativa na dívida da empresa. O grupo destacou ainda que os recursos também serão usados como capital de giro e em novos investimentos. Com a transação, a TVA suspende a abertura de suas ações na bolsa de valores. A operação, conhecida como IPO, foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no final de setembro. Com o acordo, a Telefónica adquire todas as operações de MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service, também conhecidas como microondas) da TVA nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre, para as quais não existem restrições legais. Além disso, a empresa espanhola assumirá 100% das ações preferenciais e parte dos títulos ordinários das operações de TV a cabo da TVA em São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Foz do Iguaçu, "nos limites permitidos pela legislação". As leis brasileiras não permitem que uma companhia estrangeira detenha o controle de uma empresa de televisão, o que significa que enquanto não houver uma reforma da legislação, a Telefónica só poderá ter no máximo 49% das ações ordinárias da TVA. "Trata-se de uma operação estruturada para assegurar que as porcentagens de participação acionária das duas empresas na sociedade atendam às exigências da legislação e à regulamentação que rege o setor", acrescentou a Telefónica no comunicado divulgado neste domingo. Números A Telefónica opera a telefonia fixa do estado de São Paulo, o mais rico e populoso do Brasil, e é proprietária, junto com a Portugal Telecom, da Vivo, a maior operadora de telefonia celular do país. A TVA tem cerca de 320.000 clientes, principalmente nas regiões sul e sudeste do país, ao passo que seu controlador, o Grupo Abril, é um dos maiores conglomerados de comunicação do Brasil e editor das principais revistas de circulação semanal do País. "A Telefónica acha que a sociedade beneficiará os clientes de ambas as empresas com a oferta do ´triplo play´, serviços de telefonia, internet de banda larga e TV por assinatura", acrescenta o comunicado. "Essa convergência de serviços é uma demanda crescente dos consumidores em todo o mundo." A TVA tem uma participação de 7% no mercado brasileiro de TV por assinatura, liderado pela NET (38%) e pela Sky-DirecTV (31%).