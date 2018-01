Telefônica anuncia R$ 15 bi em investimentos no Brasil A Telefônica anunciou um novo aporte de capital em sua operação no Brasil durante encontro nesta quarta-feira, dia 17, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. A empresa anunciou investimentos da ordem de R$ 15 bilhões no Brasil durante os próximos quatro anos. Os recursos serão aplicados em telefonia fixa e móvel, internet e call center, principais setores de atuação do Grupo Telefônica no País. Durante o encontro com o presidente Lula, a Telefônica anunciou também para as próximas semanas a inauguração, no bairro do Belém, em São Paulo, do novo call center da Atento (empresa do grupo), com geração de 5 a 6 mil empregos diretos. As vagas, em sua maioria, deverão ser ocupadas por jovens que terão pela frente o primeiro emprego. Participaram do encontro o presidente mundial do Grupo Telefônica, César Alierta, o presidente da Telefônica Latino-America, José-Maria Alvarez Pallete, o recém-empossado presidente do Grupo no Brasil, Antônio Carlos Valente, e seu antecessor, Fernando Xavier Ferreira. O Grupo Telefônica tem no Brasil mais de 66 mil funcionários e 46 milhões de clientes. Suas principais empresas no País são Telefônica SP, Atento, Terra e Vivo (esta com participação de 50%). Em âmbito mundial, o Grupo Telefônica está presente em 23 países, onde mantém cerca de 196 milhões de clientes e 226 mil funcionários. A operação brasileira é a segunda maior do grupo no mundo, ficando atrás apenas da Espanha.