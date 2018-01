Telefónica baixa preço da internet na Espanha e UE elogia

A decisão da Telefónica espanhola de reduzir os preços de banda larga que cobra de seus clientes é uma medida bem-vinda em resposta aos "pecados" da companhia de telefonia espanhola, afirmou a Comissão Européia nesta terça-feira, 11. O órgão executivo da União Européia multou a Telefónica em cerca de 150 milhões de euros (US$ 220 milhões) este ano por "praticamente tornar impossível para novos competidores entrarem no mercado", disse o porta-voz da Comissão, Jonathan Todd. "A Comissária de competição, Neelie Kroes, apóia o fato da Telefónica ter cortado seus preços de banda larga de maneira significativa", disse Todd. O órgão executivo da UE quer tornar a banda larga disponível em grande parte do bloco já que a tecnologia é vista como um canal para ampliar a competição na venda de produtos e serviços. A disponibilidade da banda larga é também vista como item de ajuda na criação de novas companhias e empregos. A Telefónica costumava cobrar mensalmente 39,90 euros mais taxas pelo serviço banda larga de 1 megabit por segundo e atualmente tem preço de 29,90 euros, mais impostos, pela conexão. A Telefónica recorreu contra a decisão da Comissão em multar a companhia, afirmando que a punição foi decidida com base em uma série de erros legais e econômicos. A Comissão informou que a Telefónica cobrava de outras empresas de acesso à internet preços altos demais se comparado a suas próprias tarifas de varejo, o que implicava em prejuízos aos rivais quando revendiam o acesso aos consumidores. A Telefónica é a única companhia na Espanha com uma infra-estrutura fixa de banda larga que cobre todo o território do país.