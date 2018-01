Telefónica barateia TV pelo celular na Espanha

A Telefónica informou nesta terça-feira, 11, que ampliou sua oferta de televisão pelo celular a 42 canais temáticos e que vai lançar uma tarifa plana para um pacote de 26 canais por um preço de 5 euros por mês. Até agora, o cliente escolhia entre a modalidade de pay per view (1 a 2 euros por conexão) ou de assinatura mensal de um canal determinado (2 a 3 euros por mês e canal). Como parte da promoção, a Telefónica oferecerá gratuitamente até o final do ano - salvo o custo de conexão de 0,5 euro - o pacote de 26 canais da tarifa plana. A Telefónica conta com cerca de 22 milhões de clientes de telefonia móvel na Espanha, dos quais cerca de 2,5 milhões têm dispositivos de terceira geração (3G) que são capazes de receber programação de TV. A companhia não informou, entretanto, quantos usuários aceitaram a oferta de serviços de TV móvel. A oferta da Telefónica restringe-se atualmente a canais temáticos de notícias, música, entretenimento e documentários, enquanto os canais gerais regulares (TVE-1, La Antena 3, Telecinco, etc) precisam de regulamentação que está sendo elaborada pelo Ministério da Indústria.