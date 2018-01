Telefônica briga para lançar TV paga ainda neste mês

Mesmo sem ter fechado todos os acordos com provedores de conteúdo e com ajustes técnicos ainda pendentes, o presidente da Telefônica, Antonio Carlos Valente, disse que está trabalhando para lançar o serviço de TV por assinatura do grupo ainda este mês. "Trabalhamos para que nosso serviço de TV via satélite (DTH) seja lançado ainda em julho: estamos em negociação com os principais provedores de conteúdo e finalizando alguns ajustes técnicos, processos que queremos concluir o mais rapidamente possível", disse o executivo nesta quarta-feira. Na semana passada, o diretor-geral da empresa, Stael Prata, disse que a Telefônica já contratou cerca de 50 pessoas para o serviço Telefônica TV Digital, a maioria dedicada à área comercial, e contará com a equipe de três mil engenheiros que hoje faz a manutenção da rede da concessionária e da operadora de TV a cabo TVA. Na ocasião, ele afirmou que ainda não foi decidido se a operadora vai incorporar os 110 mil clientes da DTHi, operadora de TV paga com a qual a Telefônica mantém uma parceria comercial. Multa na Europa A Comissão Européia, órgão executivo da União Européia, anunciou ontem ter aplicado à Telefônica uma multa superior a 150 milhões por ´abuso muito grave de posição dominante´ no mercado espanhol de conexões a internet por banda larga. Segundo a Comissão, desde 2001 a empresa vem tentando, com práticas anticompetitivas, impedir a entrada de empresas rivais no mercado. Após o anúncio, a Telefônica comunicou que recorrerá da ´inexplicável decisão´ da Comissão. Tentativas Desde o final do ano passado, a Telefônica tenta lançar seu serviço de TV paga via satélite. O serviço chegou a iniciar o atendimento a clientes interessados em a partir do final de novembro, apenas para anunciar mais tarde que a data ainda não havia sido marcada. A iniciativa recebeu críticas do presidente da Sky, Luiz Eduardo Baptista, que apontava o serviço da Telefônica de ilegal. "Eles precisariam da aprovação da Anatel", disse o executivo, referindo-se à Agência Nacional de Telecomunicações. "Se o serviço for lançado, será uma afronta de uma empresa estrangeira à agência reguladora brasileira."