Telefónica considera novas aquisições na América Latina

A Telefónica têm comunicado, em seus encontros mais recentes com analistas, que tem margem para realizar novas aquisições na América Latina, disse nesta quinta-feira o jornal espanhol Cinco Dias. De acordo com o diário, o diretor-geral da Telefónica para a América Latina, José María Álvarez-Pallete, disse em um encontro com analistas do Banco Santander que a operadora Telemig Celular seria um "complemento perfeito no Brasil para a Vivo ", controlada pela espanhola Telefónica e pela Portugal Telecom . Um porta-voz da Telefónica em Madri não quis comentar a informação. A Telemig, que tem 13,5 milhões de clientes de telefonia móvel (segundo dados de abril), é a quarta maior operadora de telefonia celular do Brasil e daria à Telefónica acesso à Minas Gerais, onde a Vivo, que é líder do mercado no Brasil, tem cobertura limitada. Atualmente, o valor de mercado da Telemig é de US$ 900 milhões. A Telemig foi citada no mês passado como possível objetivo de compra da América Móvil, maior companhia de telefonia celular da América Latina, propriedade do magnata Carlos Slim.