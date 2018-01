Telefônica dá desconto de 12 horas a clientes do Speedy por pane A Telefônica informou nesta sexta-feira que vai conceder um desconto em valor equivalente a 12 horas de serviço aos seus clientes do serviço de banda larga Speedy no Estado de São Paulo na próxima fatura. compensação O desconto é uma compensanção pelos problemas na navegação registrados na rede da operadora entre os dias 6 e 8 de abril.