Telefônica dará prêmios para usuários do Speedy Usuários do serviço de acesso rápido Speedy da Telefonica poderão concorrer a prêmios com a chamada ´Promoção 6 Estrelas Speedy´. Serão 6666 prêmios, número em referência ao hexacampeonato, para quem assinar o serviço até o 25 de junho. Para concorrer é preciso se cadastrar no site da promoção. Os prêmios incluem 6 automóveis Citröen Xsara Picasso, 60 TVs de Plasma, e 600 cópias do jogo "Winning Eleven", além de 6 mil camisetas oficiais da seleção brasileira. Serão dois sorteios: o primeiro em 09 de junho e o outro em 07 de julho. Quem já é assinante também pode concorrer aos prêmios participando de uma versão online de bolão para a Copa, em que os palpites dos resultados dos jogos levam os usuários a acumular pontos e os com melhor desempenho serão premiados. Os palpites precisam ser feitos antes do início do torneio. Conteúdos segmentados O serviço Speedy também fará uma parceria com o portal Terra para oferecer conteúdos multimídia sobre o Mundial da Alemanha. A partir do dia 22, haverá um programa ao vivo, diariamente às 20h, comandado por Olivério Jr. e Renata Fan, somente para clientes do Speedy. O Canal Speedy na Copa terá conteúdos como os principais vídeos das Copas de 2002 e 2006 e o Fotolog Speedy, com imagens diversas do campeonato fotografadas por uma equipe exclusiva. Outro destaque é que, após cada partida, o Terra disponibilizará um vídeo compacto com os melhores momentos das partidas.