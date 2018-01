Telefónica de SP obtém R$2 bi do BNDES para TV paga e IPTV O BNDES aprovou financiamento de 2 bilhões de reais para a Telefônica, operadora de telefonia fixa de São Paulo, num dos maiores empréstimos já concedidos pelo banco de fomento brasileiro. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, os recursos serão destinados ao desenvolvimento do serviço de TV por assinatura pela tecnologia de satélite DTH (direct-to-home) e da televisão sobre Internet (IPTV) sob demanda. "O apoio do banco completará o programa de investimentos da companhia entre julho de 2006 e julho de 2009. A aprovação para a Telesp é uma das três mais elevadas concedidas recentemente a um grupo de telecomunicações, ao lado da Brasil Telecom (2,1 bilhões de reais) e Telemar (2,4 bilhões de reais)", informou o BNDES. (Por Renata de Freitas)