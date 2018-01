Telefônica deve comprar TVA O Grupo Telefônica, presidido por Fernando Xavier Ferreira, está perto de fechar um acordo para a compra da TVA, empresa de TV paga do Grupo Abril, que tinha 300 mil clientes no fim do ano passado, o equivalente a cerca de 7% do mercado de TV paga. A aquisição deve ser feita em etapas, já que existem restrições legais para que a operadora assuma as licenças de cabo. Para o MMDS, tecnologia de TV paga por microondas, não existe restrição. As conversas foram confirmadas oficialmente. ´O Grupo Abril confirma que existem negociações em andamento com a Telefônica´, informou a empresa, em comunicado. ´Até o momento, no entanto, a TVA não tem nenhuma negociação concluída sobre eventuais mudanças na participação societária da companhia e cumpre as etapas para realização do IPO, conforme comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários no final de setembro.´ Ao mesmo tempo em que negocia com a Telefônica, a empresa de TV paga dá andamento ao processo de abertura de capital. As regras atuais impedem que uma concessionária de telefonia fixa assuma o controle de uma empresa de cabo. Também exigem que 51% do controle da companhia de cabo fique nas mãos de empresas nacionais. Há mais de um ano a Telefônica procura um jeito de entrar no mercado de TV paga. Primeiro, a empresa estudou operar o serviço de IPTV (TV por internet), em que o acesso de banda larga, pelo fio do telefone, é ligado a um conversor no aparelho de televisão, transmitindo vídeo. Restrições Por causa de impedimentos legais, a empresa tentou duas outras saídas: o pedido de uma licença de DTH, TV paga via satélite, e uma parceria com a Astralsat, companhia que já possui uma licença para o serviço. As duas alternativas não foram para a frente porque a companhia não conseguiu fechar acordos de distribuição de conteúdo com as redes de TV aberta, como Globo e SBT. Boa parte da audiência da TV paga vai para os canais abertos. Sem eles, o negócio seria inviável. Convergência O que colocou pressão na Telefônica para operar o chamado triple play (união de dados, voz e imagem em um só pacote) foi a entrada da Telmex no controle da Net, maior operadora de TV paga do País, por meio de sua controlada Embratel. Em seis meses, a Net conseguiu vender 115 mil linhas de telefonia. Pode parecer pouco perto dos 12,342 milhões de linhas que a Telefônica tem em serviço, mas a Net busca conquistar a fatia de clientes das classes A e B, responsáveis pela maior parte da receita da operadora. A Telefônica e a Telmex são os maiores competidores do mercado latino-americano. O movimento da Telefônica pode ser visto neste contexto.