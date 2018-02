Telefónica diz não ter acordo com BlackRock sobre Telecom Italia

Os acionistas da Telecom Italia se reúnem na sexta-feira para decidir se derrubam o conselho, numa tentativa dos investidores dissidentes de enfraquecer a influência crescente da Telefónica. O resultado da votação é incerto.

O BlackRock emergiu como segundo maior investidor da Telecom Italia nesta semana, com fatia de cerca de 10 por cento, com um papel potencialmente crucial na votação da Telecom Italia.

O regulador do mercado italiano Consob questionou as informações sobre a participação do gestor norte-americano e está tentando descobrir se o fundo dos EUA agiu de forma independente ou se tinha acordo com outras partes, incluindo a Telefónica.

"A Telefónica não tem acordo com a BlackRock em relação à Telecom Italia", disse a Telefónica. Em comunicado ao regulador do mercado espanhol, a Telefónica também disse que não tinha comprado nem planejava comprar quaisquer ações com direito de voto na Telecom Italia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pelo acordo de acionistas, a Telefónica está impedida de aumentar sua fatia indireta de quase 15 por cento na Telecom Italia a não ser que outro acionista controle mais de 10 por cento do capital da empresa italiana.

(Por Danilo Masoni e Julien Toyer)