Telefónica diz que ações da Vivo serão incorporadas pela Telesp

"A Telesp incorporará ao seu patrimônio a totalidade das ações da Vivo, atribuindo-se diretamente aos titulares das ações da Vivo", afirmaram as empresas em comunicado conjunto.

Ainda não foram reveladas as relações de substituição das ações da Vivo pela Telesp que, segundo as empresas, serão anunciadas após finalizadas as avaliações e análises necessárias.

"Além do fato relevante complementar contendo maiores detalhes a respeito dos termos e condições da reestruturação societária, serão publicados oportunamente os respectivos editais de convocação das assembleias gerais extraordinárias das companhias nas quais será deliberada a reestruturação pretendida", explica o comunicado.

A Telefónica, que tem a Telesp como sua subsidiária de telefonia fixa, comprou em julho a fatia da Portugal Telecom na Vivo por 7,5 bilhões de euros.

(Por Rodolfo Barbosa)