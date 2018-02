Telefônica diz que ainda investiga pane no Speedy O presidente da Telefônica, Antonio Carlos Valente, disse hoje que ainda não tem um diagnóstico sobre a pane do Speedy na segunda-feira. A única conclusão a que se chegou até agora é de que o problema no serviço de banda larga se deu em alguns servidores de nome de domínio (DNS, na sigla em inglês) do Speedy e "não há evidências, pelo menos até agora, de que o problema tenha sido externo". As DNS transformam os nomes de sites digitados pelos usuários da web em endereços numéricos usados pelo protocolo de internet, responsável pelo funcionamento da rede mundial de computadores.