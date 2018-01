Telefónica diz que América Latina cresce mais que o esperado A empresa espanhola de telecomunicações Telefónica afirmou nesta quinta-feira que irá atingir sua meta de ter 150 milhões de clientes na América Latina até o fim de 2008 --um ano antes da estimativa anterior. O chefe da empresa para a região, José María Álvarez-Pallete, afirmou que o crescimento resultou de um cenário no qual as sete maiores economias da região estão todas crescendo ao mesmo tempo. A Telefónica recebeu 36 por cento de sua receita global da América Latina em 2007 e possuía 135 milhões de clientes até o fim do ano passado. (Reportagem de Robbie Hetz) REUTERS RB VS