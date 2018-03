Telefônica diz que rede já foi toda restabelecida em SP A Telefônica informou que a sua rede de transmissão de dados foi totalmente restabelecida no fim da noite de ontem. Até as 20h30, haviam voltado ao normal 80% dos circuitos da rede que atende a capital, a Grande São Paulo e as cidades do Vale do Paraíba e do litoral. A pane teve início na tarde de quarta, afetando grandes empresas privadas e órgãos da administração pública nos âmbitos federal, estadual e municipal. Por enquanto, a empresa de telefonia não revelou a causa do problema, que impediu o acesso à internet em 407 municípios paulistanos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), nesta manhã, as delegacias já registravam boletins de ocorrência normalmente. Durante todo o dia de ontem, o sistema de registro e os serviços digitais do Detran ficaram fora do ar. Até o momento, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) não informou a situação dos cerca de 6 mil pontos da rede de comunicação do governo, a Intragov, prejudicados com a falha.