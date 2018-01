Telefónica diz que vai controlar 96,75% da Telefonica Chile A companhia espanhola Telefónica SA disse no domingo que vai controlar 96,75 por cento da sua unidade chilena Telefónica Chile, após uma oferta a acionistas em setembro que teve o objetivo de conquistar o controle da afiliada. A Telefónica da Espanha, que tinha 44,9 por cento da Telefonica Chile antes da oferta, disse que iria gastar em torno de 815 milhões de dólares para liquidar a operação a partir da próxima terça-feira. Os acionistas aprovaram a aquisição depois de a empresa aumentar a oferta. "Com o fim dessa operação, apenas 2 por cento das ações da empresa continuam flutuando no mercado local. Em Nova York, cerca de 1,25 por cento (ADRs) vão continuar a negociar com base na Bolsa de Nova Iorque", disse a Telefónica em um comunicado no domingo. A Telefônica, que no Brasil é sócia da Vivo, diz que optou pela aquisição de ações para dar mais liberdade de gestão.