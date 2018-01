Telefonica e Terra lançam site sobre a Copa 2006 O serviço de banda larga Speedy, da Telefonica, e o portal Terra prepararam um site com conteúdo exclusivo sobre a Copa do Mundo. Na página , o usuário terá acesso, após cada partida do campeonato, a um compacto com os melhores momentos dos jogos, além de poder assistir a um programa ao vivo apresentado por Olivério Junior e por Renata Fan, de segunda a sexta-feira, às 20h. Com 30 min de duração, a atração conta com a presença de convidados especiais como jogadores, técnicos e ex-atletas, por telefone, para uma mesa redonda que discutirá os principais destaques do campeonato. Renata Fan também é conhecida por trabalhar junto com o jornalista esportivo Milton Neves. Os internautas poderão participar enviando comentários e perguntas, via chat. Todos os vídeos estarão disponíveis no site para serem assistidos após a exibição em tempo real. Premiação Os usuários poderão participar também da Copa Virtual Speedy, uma competição on-line com simulação de jogos. O vencedor participará de um episódio do programa junto com Olivério e Renata. Os assinantes da banda larga que acessarem o Canal Speedy na Copa também poderão ganhar a prêmios. O Speedy criou um jogo interativo virtual para os clientes fazerem seus palpites nos resultados dos jogos da Copa. Quanto mais pontos o usuário acumular com os acertos dos placares, mais chances têm de ganhar. Entre os prêmios, estão um Citröen Xsara Picasso, TVs de plasma, games de futebol e camisetas oficiais da seleção brasileira.