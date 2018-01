Telefónica: economia fiscal compensa perda com Venezuela em 2009 O grupo de telecomunicações espanhol Telefónica afirmou que o dinheiro que economizou com novas regras da União Europeia compensará as perdas de 548 milhões de euros (752 milhões de dólares) que teve com inflação e desvalorização da moeda na Venezuela nos resultados de 2009.