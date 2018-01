Telefônica entrará na Anatel com pedido para compra da GVT

O presidente da Telefônica, Antonio Carlos Valente, informou nesta quinta-feira, 8, que a empresa entrará na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) com pedido de anuência prévia para a compra da operadora de telefonia GVT.

Nesta última quarta-feira, a empresa anunciou uma oferta pública pelo controle da operadora ao preço de R$ 48,00 por ação. Já está na Anatel um pedido semelhante, feito pelo grupo francês Vivendi, que apresentou há um mês uma proposta de compra da GVT a R$ 42,00 por ação.

Também nesta quarta, a Telefônica definiu prazo de 45 dias para concluir o negócio. Valente, questionado se isso significa que a Telefônica dá por certo que sua proposta será aceita, respondeu: "Estamos muito otimistas, porque acho que, para a empresa (Telefônica), faz todo sentido." O executivo se referia também à possibilidade de a Telefônica ampliar sua atuação no território brasileiro.

"A Telefônica acredita em investimento em plataformas e redes. É uma coisa que está no DNA da Telefônica", afirmou Valente. Ele avaliou, ainda, que o negócio pode ser bastante positivo para a GVT, porque esta é uma empresa bem sucedida, com uma equipe de gestão "maravilhosa", reconhecida internacionalmente, que pode contar com a "musculatura financeira" da Telefônica. Acrescentou que será bom também para a sociedade, porque vai incentivar a competição.

O presidente da Telefônica disse que a oferta para comprar a GVT não é uma reação à compra da Brasil Telecom pela OI, concretizada no ano passado. "Não é uma reação a nada. No momento em que os acionistas da GVT anunciaram publicamente sua intenção de vendê-la, nos incentivaram a fazer uma proposta", disse Valente.