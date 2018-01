Telefónica espera aprovação de negócio com T. Italia para breve O grupo de telefonia espanhol Telefónica espera conseguir até o fim deste mês a aprovação da Anatel, agência reguladora do setor no país, para comprar uma fatia da Telecom Italia, afirmou nesta quarta-feira o presidente da empresa, Cesar Alierta. A Telecom Italia é dona da TIM Brasil, que compete com a Vivo, joint venture da Telefónica com a Portugal Telecom e líder do mercado nacional em número de assinantes. A Anatel também avalia os planos da holding Telco, na qual a Telefónica teria cerca de 42 por cento. A Telco deseja comprar uma participação de 23,6 por cento na Telecom Italia, o que daria a ela o controle da companhia. Alierta disse que apesar de o rival Carlos Slim, controlador da America Movil e da brasileira Claro, tentar atrasar o negócio, espera que a Anatel dê sinal verde aos seus planos no fim do mês de setembro. A Telefónica, que teria interesses em duas das mais importantes operadoras do Brasil se conseguir o acordo, reiterou que não terá influência sobre o conselho da TIM Brasil. A empresa reafirmou que a sua estratégia no país se reduz à Vivo. No entanto, Alierta não quis entrar no tema de maior ambição da Telefónica, que é controlar a Vivo por meio da compra da participação da sócia Portugal Telecom . Alierta disse apenas que a Portugal Telecom não respondeu à sua proposta, estimada em cerca de 3 bilhões de euros. Na semana passada, a Telefónica disse que o valor da Vivo poderia ter aumentado.