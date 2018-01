Telefonica está com problemas no atendimento do Speedy O suporte técnico do Speedy, serviço de banda larga da Telefônica em São Paulo está com funcionamento irregular desde o final de semana. O mal funcionamento das centrais de atendimento ao cliente se estende também aos serviços prestados pelo Guia Fácil (no telefone 102) e na central de relacionamento da Telefonica, pelo número 103 15. Em uma nota oficial divulgada à imprensa, a Telefonica admitiu as falhas e disse que já mobilizou, desde a noite de ontem, domingo, uma equipe para restaurar a normalidade do atendimento aos clientes. Ainda segundo a empresa, os problemas também se estendem ao serviço Guia Fácil (de busca de serviços) na internet. A previsão da Telefônica é de restabelecer a normalidade de todos os serviços nesta tarde.