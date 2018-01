Telefônica facilita quitação de débitos A Telefônica iniciou uma nova campanha para incentivar os clientes a quitar débitos pendentes com a empresa há mais de 120 dias. Após quatro meses, o atraso no pagamento gera retirada da linha telefônica pela companhia. Até o final de junho, os assinantes poderão pagar suas dívidas com isenção de encargos (multas e juros) e em condições de parcelamento. Desde novembro de 2005, essa é terceira vez que a operadora oferece facilidades acerto de dívidas. A quitação do débito permite ao usuário excluir o nome dos órgãos de proteção ao crédito e solicitar nova linha telefônica. Segundo a companhia, até agora, mais de 119 mil pessoas normalizarão a situação. Quem tem dívidas há mais de 120 dias pode parcelar o valor nominal do débito em até quatro vezes sem juros, com uma entrada de apenas R$ 9,90. Outra possibilidade é o parcelamento em seis vezes iguais, também com isenção dos encargos. Clientes atrasados há mais de 120 dias e com dívida superior a R$ 1 mil, terão parcelamento facilitado em 12 vezes, além de isenção de juros e multas.