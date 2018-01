Telefónica faz oferta por fatia da Mediaset na Digital+

A empresa de telecomunicações disse nesta quarta-feira que havia feito uma oferta no valor de 295 milhões de euros pela fatia na Digital + e de mais 30 milhões de euros adicionais se a empresa desistir de seus direitos de aquisição de uma participação detida pelo grupo de mídia espanhol Prisa.

A Telefónica, que já detém 22 por cento da Digital +, no mês passado fechou um acordo com a Prisa para comprar seus 56 por cento de participação em um negócio que aguarda aprovação das autoridades de defesa da concorrência e dos credores da Prisa.

A companhia também disse que irá pagar à Mediaset Espanha um adicional de 10 milhões de euros se finalizar com sucesso a aquisição da participação da Prisa e até mais 20 milhões de euros ao longo de um período de quatro anos dependendo do número de assinantes do serviço.

O braço espanhol do grupo italiano Mediaset, que deverá realizar uma reunião do Conselho em Madri nesta quarta-feira para discutir a oferta, tem até o final da semana para tomar uma decisão, disse uma fonte próxima ao negócio.

O Mediaset precisa decidir se vende ou mantém a fatia, ou se exerce a opção de fazer a sua própria proposta pela fatia da Prisa na Digital+.

(Por Robert Hetz)