Telefónica fica na Portugal Tel enquanto durar aliança na Vivo A espanhola Telefónica vai continuar como acionista da Portugal Telecom enquanto durar a joint-venture na brasileira Vivo, disse nesta quinta-feira o presidente do Conselho da Telefónica, Cesar Alierta. "Vamos continuar da Portugal Telecom enquanto formos parceiros na Vivo", disse ele em evento com investidores em Londres. Em julho, Alierta disse que a Telefónica ofereceu 3 bilhões de euros para comprar a fatia da Portugal Telecom na Vivo. O grupo espanhol detém 10 por cento do capital da Portugal Telecom.