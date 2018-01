Telefónica investirá ? 10 bi na América Latina até 2009 O Grupo Telefónica prevê investir mais de 10 bilhões de euros entre telefonia fixa e móvel na América Latina (AL), entre 2006 e 2009. A informação foi divulgada ontem pelo presidente executivo da Telefónica Internacional, José María Álvarez-Pallete. O executivo falou durante palestra na quinta edição do seminário "Caminho dos Bicentenários da Independência: riscos e oportunidades do novo ciclo presidencial do Continente", realizado na Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), na cidade de Santander, na Espanha. Ele não detalhou, no entanto, quanto seria destinado ao Brasil. Segundo o executivo, a empresa investiu na AL cerca de 41 bilhões de euros desde 1990. "É importante diversificar, pois nem todas as economias da América Latina estão correlacionadas", disse, lembrando que o grupo espanhol acaba de entrar no mercado colombiano. Álvarez-Pallete comentou que, como os aportes de recursos são relativamente recentes, as redes de telefonia da companhia na AL são digitalizadas e, em alguns casos, mais modernas até do que a existente na própria Espanha. Isso, segundo ele, permite um planejamento para expansão dos serviços oferecidos na região. Durante sua palestra, o executivo falou também sobre o potencial de aumento da população na AL, que estava em 561 milhões, em 2004, e pode chegar a 598 milhões em 2010, conforme dados das ONU. A penetração na telefonia móvel em geral nesse mercado, acredita, poderá chegar a 70% em 2009 - ante 40% pelos números de 2005. Álvarez-Pallete, responsável apenas pelos negócios de telefonia fixa do grupo, não soube dizer qual seria a provável fatia da Telefónica nessa conjuntura.