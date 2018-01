Telefonica lança concurso de estímulo à inovação dentro do metaverso do Second Life

A operadora Telefônica está usando o Second Life para divulgar o Desafio Empreendedor, concurso que premiará as idéias mais inovadoras de universitários e profissionais, com valores que somam mais de R$ 100 mil. A festa de lançamento acontece na sede da empresa no metaverso nesta quinta-feira, dia 14, a partir das 20 horas. Os interessados em participar não tem como errar, já que o prédio da Telefônica, na Ilha Brasil Cultural tem as cores características da operadora e um formato nada convencional. Dentro do Second Life, as coordenadas 112, 98 e 22 colocam o avatar na porta de entrada do edifício. No evento, nada além do normal para o Second Life: opções de músicas diferentes para os usuários e pads com informações sobre o concurso de novas idéias. Desafio O Desafio Empreenderor é um concurso voltado para universitários, estudantes de MBA e empresas incubadas, que premiará as idéias mais inovadoras em formato de planos de negócios. Com isso, a Telefônica pretende captar oportunidades reais de negócios que possam expandir sua atuação da empresa com soluções inovadoras. O concurso é dividido em duas categorias: Estudante e Profissional. Na primeira, os projetos deverão ser apresentados em formato de um plano preliminar de negócios. Na outra modalidade, a apresentação da proposta deverá ser estruturada de forma que demonstre como o negócio tem potencial para impulsionar o negócio da Telefônica.