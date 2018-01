Telefônica leva adiante sua TV paga à revelia de ministério A Telefônica está penando para levar adiante seu projeto de ter um serviço próprio de TV por assinatura via satélite, em parceria com a DTHi (também chamada Astralsat), em São Paulo. Há pessoas no governo que discordam da legitimidade do projeto, entre eles o ministro das Comunicações, Hélio Costa, e o conselheiro Pedro Jaime Ziller, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Ambos afirmaram, semana passada, que a Telefônica precisaria de anuência prévia da agência para começar a vender o serviço. A empresa também enfrenta a oposição do setor de TV paga. A Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) enviou à Anatel um documento em que argumenta ser ilegal a entrada da companhia espanhola na TV paga. A entidade argumentou que a Lei do Cabo impede concessionárias de telefonia local de oferecerem televisão a cabo em sua área de atuação, e que esta proibição se estende a outras tecnologias, como o satélite e o MMDS (TV paga por microondas). Na visão da operadora, como se trata de uma parceria comercial, não haveria necessidade de aprovação anterior. A análise seria feita depois do início das operações. Disputa ?Se puser no ar, vai tirar do ar?, afirmou o ministro das Comunicações sobre a TV paga da Telefônica na quinta-feira. Mesmo assim, houve o lançamento. No mesmo dia, a Telefônica anunciou que seu presidente no Brasil, Fernando Xavier Ferreira, vai deixar o cargo a partir de janeiro. Antes do anúncio, Xavier se encontrou com Hélio Costa em São Paulo. A Telefônica atribuiu a uma ?coincidência? todas essas coisas terem acontecido no mesmo dia, e nessa ordem: o ministro dizer que não poderiam oferecer TV paga, Xavier conversar com ele, a empresa anunciar o lançamento do serviço e, por fim, que o executivo deixará o cargo. O serviço em parceria com a DTHi foi batizado de Você TV. O pacote mais barato, de R$ 39,90, inclui 18 canais fechados, três canais abertos (SBT, Bandeirantes e MTV) e, numa promoção de um ano, os 10 canais de filmes da HBO. O pacote completo, com 56 canais pagos e três abertos, custa R$ 79,90. A instalação é gratuita e o equipamento é emprestado pela empresa. Os principais opositores à entrada da Telefônica em TV paga são a Net, maior empresa do setor no Brasil, e a Sky/DirecTV, com 95% dos assinantes de TV por satélite. Ambas têm as Organizações Globo como acionista. A Net também é controlada pelo grupo mexicano Telmex/América Móvil, por meio da subsidiária Embratel. A Telmex disputa com a Telefônica o mercado latino-americano de telecomunicações.