Telefónica melhora metas após 1o semestre acima das expectativas A Telefónica divulgou nesta segunda-feira um aumento acima do esperado de 66 por cento no lucro líquido do primeiro semestre, impulsionada por performance forte na Espanha. O balanço positivo fez a companhia aumentar suas projeções de desempenho no ano. A Telefónica elevou sua meta anual de crescimento de receitas para oito a 10 por cento e subiu a previsão de lucro de operações principais para 10 a 13 por cento. A estimativa para de lucro operacional subiu para 19 a 23 por cento. A companhia teve lucro líquido de 3,83 bilhões de euros (5,23 bilhões de dólares), cinco por cento acima das expectativas de analistas consultados pela Reuters. "Eles também provisionaram a multa (de 159 milhões de euros imposta pela União Européia em um caso de violação de leis da concorrência) e reduziram dívida, o que neste clima (do mercado) é muito importante", disse Luis Padron, analista do Fortis, em Madri. Os mercados de ações têm sido atingidos por temores de juros maiores atingindo companhias endividadas. Depois de vários anos de aquisições, a dívida líquida da Telefónica está em 49,22 bilhões de euros, queda de 10,4 por cento na comparação com o mesmo período do ano passado. VIVO A companhia vai promover uma conferência para jornalistas sobre o balanço do segundo trimestre às 11h (horário de Brasília) e analistas vão acompanhar notícias sobre os esforços da empresa para comprar o controle da joint-venture Vivo, que divide em partes iguais com a Portugal Telecom . O presidente do conselho da Telefónica informou no início deste mês que o grupo tinha oferecido à Portugal Telecom mais de 3 bilhões de euros para comprar a outra metade da Vivo e alguns analistas afirmam que qualquer notícia sobre esse assunto será o principal catalisador para as ações. A Portugal Telecom tem até agosto para responder à proposta. O crescimento da base de clientes da Telefónica foi impulsionado principalmente por novas conexões banda larga, que registraram alta de 35 por cento, e pelas operações com telefonia celular, que ainda está crescendo a uma taxa de 15,1 por cento, apoiada pelo aquecido mercado da América Latina.