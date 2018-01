Telefônica mudará cobrança na capital paulista em julho

Começa em 2 de julho o processo que converterá de pulsos a minutos o sistema de cobrança dos serviços de telefonia fixa na cidade de São Paulo. Segundo a Telefônica, a mudança envolve 2,5 milhões de linhas no município e será finalizada em 29 de julho. Gradativa, a migração começou em 16 de março na região de São José do Rio Preto. Com a inclusão da capital na troca do modelo de tarifação, 8,8 milhões de linhas serão atingidas em todo o Estado de São Paulo. "Dos 8,79 milhões de clientes candidatos à migração, 4,2 milhões foram migrados até 20 de junho", afirmou Stael Prata Silva Filho, diretor-geral da Telefônica. Conforme o executivo, mais de R$ 200 milhões foram investidos nessa transformação. Os recursos foram empregados na aquisição de equipamentos para as centrais telefônicas, alterações dos sistemas de faturamento e impressão, bem como na central de atendimento ao assinante. Segundo ele, houve um aumento de 20% a 30% na demanda dos clientes por informações. Por ora, o cliente pode escolher entre dois planos estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), cujas mensalidades são de R$ 37,98. A chamada do plano básico, com 200 minutos e indicado para o cliente que faz ligações mais curtas, começa a ser cobrada três segundos após o atendimento. A tarifação mínima é de 30 segundos e, passado este intervalo, a cobrança ocorre a cada seis segundos. Cerca de 85% da base de clientes da Telefônica se encaixa nesse perfil.