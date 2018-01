Telefónica oferece 3 bilhões de euros por 50% da Vivo A companhia espanhola Telefónica ofereceu 3 bilhões de euros (US$ 4,1 bilhões) à Portugal Telecom pelos seus 50% de participação na Vivo, disse o presidente da empresa. A espanhola também não descarta tentar obter o controle da Telecom Italia, a maior companhia de telecomunicações da Itália, afirmou César Alierta em entrevista publicada na edição desta terça-feira do Financial Times. A Telefónica, maior empresa de telecomunicações da zona do euro em valor de mercado, não quis comentar a oferta pela Vivo ou suas intenções em relação à Telecom Italia, na qual está comprando uma participação do controle dentro de um consórcio liderado por bancos italianos. A operadora espanhola espera uma resposta da Portugal Telecom antes de agosto, segundo informou o Financial Times. Caso a oferta se concretize, a Telefónica optaria por vender sua participação na Portugal Telecom, que atualmente é de 10%. A Portugal Telecom, no entanto, tem que decidir seus próximos passos no Brasil antes de responder à Telefónica, disseram à Reuters pessoas próximas ao negócio. Antes de vender sua participação na Vivo, maior operadora de telefonia celular do Brasil, a Portugal Telecom teria que fechar um acordo que permitisse sua permanência no mercado brasileiro. O presidente-executivo da Portugal Telecom, Henrique Granadeiro, já disse repetidas vezes que considera o Brasil um mercado estratégico. A empresa portuguesa não quis fazer comentários.