Telefónica perde clientes em todas as frentes na Espanha

Segundo o informe, mais de meio milhão de clientes mudaram de operadora em busca de ofertas, dando as costas a grandes empresas como Telefónica e Vodafone. Somando-se a isso, as operações com banda larga via tecnologia ADSL apresentaram crescimento fraco.

"Em abril, a banda larga fixa ganhou 17.961 adições, uma cifra que contrasta significativamente com a registrada no mês passado: 108.017", informou a CMT, acrescentando que a Telefónica foi a operadora mais afetada, com perda líquida de 23.480 linhas.

O negócio de telefonia fixa continuou se contraindo e no de banda larga, o mais rentável, apenas os operadores alternativos e as companhias de TV a cabo conseguiram elevar a base de clientes.

Com isso, em abril, o número de usuários de banda larga da Telefónica caiu para 5,54 milhões e sua participação de mercado recuou 0,3 ponto percentual, para 51,7 por cento.

Na telefonia celular, a base de usuários caiu em março em 71 mil linhas, na terceira queda consecutiva, e 384 mil usuários trocaram de operadora, em detrimento de Telefónica e Vodafone, que registraram um saldo negativo de 51.460 e 28.233 clientes, respectivamente.

Para conter a fuga de clientes de telefonia celular para os competidores, a Telefónica anunciou na quinta-feira uma tarifa de baixo custo, mas analistas disseram que a estratégia não vai passar despercebida no balanço financeiro da empresa.