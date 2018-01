Telefónica pode assumir operações da TIM no Brasil A Telefónica pode adquirir da Telecom Itália o controle da TIM, operadora de telefonia móvel que usa o padrão GSM e que atua em várias regiões do País. A informação faz parta da edição online desta manhã do jornal italiano Corriere della Sera. As operações da TIM no País são avaliadas em 6 bilhões de euros, segundo a análise de consultores do mercado de telefonia móvel, muitos dos quais acham possível que a empresa italiana venda seus ativos brasileiros. A decisão, porém, só acontece após a reunião do conselho de administração do grupo Telecom Itália, que acontece nesta segunda-feira. Entre as possibilidades da empresa, que está em processo de reestruturação, está a venda de toda a sua unidade de telefonia celular, que é avaliada em 35 bilhões de euros (US$ 44,51 bilhões de dólares). Estes recursos ajudariam a amortizar uma dívida do grupo avaliada em 41 bilhões de euros. Jornais italianos também afirmaram que outras companhias européias de telecomunicações como a France Telecom, a Deutsche Telekom e o fundo de investimentos Carlyle também podem estar interessadas na compra da TIM, embora executivos das empresas citadas não comentem o assunto. (Com Agências Internacionais)