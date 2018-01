Telefónica pode ficar com toda a Vivo O presidente da Telefónica, Cesar Alierta, decidiu vender os 9,9% que a operadora possui na Portugal Telecom, por cerca de 1 bilhão, segundo o jornal catalão La Vanguardia. O dinheiro seria usado para comprar os 50% que não possui na Vivo. Contudo, a SonaeCom SGPS, grupo português de telecomunicações, informou que não entrou em acordo com a Telefónica SA para comprar a participação da companhia espanhola na Portugal Telecom SA (PT). Em comunicado enviado à comissão do valores mobiliários de Portugal (CMVM), a SonaeCom reiterou o comunicado feito em 26 de junho, no qual dizia que não havia concluído qualquer acordo com a Telefónica envolvendo sua oferta de aquisição pela PT.