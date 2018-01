Telefónica prevê que crise freará crescimento da América Latina A Telefónica informou nesta terça-feira que os negócios da empresa na América Latina seguem crescendo a um ritmo sustentável, mas esperada uma redução gradual em 2009 devido ao impacto da crise financeira global. "O negócio na América Latina mostra sustentabilidade do crescimento de clientes e de receitas, ainda que o normal seja que isso se reduza gradualmente", disse José María Álvarez Pallete, diretor geral da Telefónica para a América Latina, em um encontro com jornalistas. Ele acrescentou que a empresa não espera uma redução dramática do crescimento na região em 2009 e que mantém metas de expansão na América Latina.