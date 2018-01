Telefônica quer ´dominar o mercado´ de telecom, diz Sky

O presidente da Sky, Luiz Eduardo Baptista da Rocha, disse nesta terça-feira, 26, que a Telefônica, com sua entrada na TV paga, quer dominar o mercado de telecomunicações de São Paulo. "Se você não gosta do serviço da Telefônica, tem que mudar para o Rio", disse o executivo. "O Ebitda da Telefônica é maior que todo o faturamento do mercado de TV paga." Ebitda é a sigla em inglês de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. A operadora de telefonia fixa recebeu em março uma autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para oferecer TV paga via satélite, depois de 10 meses de espera, e aguarda uma posição sobre a compra de participação na TVA. O presidente da Sky criticou a possibilidade de a Telefônica ter redes em todas as tecnologias disponíveis em São Paulo. "Não entendo como uma empresa como a Telefônica possa deter tantos meios", disse o executivo, que ironizou: "Um amigo meu me disse que um dia desses estavam estendendo um varal de roupa em Paraisópolis e a Telefônica foi lá e comprou o varal, achando que era rede de telecomunicações." Crescimento Com 1,5 milhão de clientes, a Sky tem mais de 90% do mercado de TV paga via satélite. Desde o fim do ano passado, a Telefônica oferece o serviço por meio de uma parceria com a DTHi. Um ano depois de ter aprovada a fusão com a DirecTV no Brasil, a operadora de TV paga estima crescimento acima do mercado brasileiro em 2007. Nos dois anos em que esperou pelo aval do sistema de defesa da concorrência, formalizado apenas em agosto de 2006, a Sky Brasil teve expansão inferior à média dos concorrentes, admitiu Baptista da Rocha. Com a fusão, porém, o total de assinantes da empresa chegará a 1,6 milhão no final do ano, indicando crescimento de 10 a 12% no período de 12 meses. Um fator de estímulo à expansão da base foi a redução em média de 70% da chamada "barreira de entrada" ou o elevado preço do decodificador. O câmbio foi parcialmente responsável por isso, já que o equipamento é importado. Todos esses fatores - fusão, redução de barreira de entrada e câmbio - levarão a receita da Sky Brasil este ano a superar US$ 1 bilhão, de acordo com o presidente da empresa. Da taxa estimada de crescimento de 40%, 12 pontos são conseqüência do real sobrevalorizado; 14 pontos vêm da fusão e os demais 14 pontos retratam crescimento de fato. Nos dois anos que antecederam a fusão, a Sky cresceu entre 4 e 6%. A Net, maior operadora de TV por assinatura do Brasil, prevê manter em 2007 a taxa de crescimento da receita de 20 por cento registrada nos últimos anos. A integração da Net com a Vivax, adquirida em 2006, colocará o total de clientes em 2,1 milhões, sendo 350 mil da migração. (com Reuters)