Telefônica quer vender o iPhone no Reino Unido

A companhia de telefonia celular britânica O2, filial da Telefônica, está prestes a fechar um acordo com a americana Apple para comercializar com exclusividade o novo modelo de telefone celular iPhone no Reino Unido, informou nesta quinta-feira a imprensa britânica. Dessa forma, a O2 seria a primeira operadora européia a assinar um contrato com a Apple sobre o iPhone, misto de celular e tocador digital que causou um furor sem precedentes entre os usuários dos Estados Unidos. Segundo o jornal The Guardian, analistas acreditam que a Telefônica também assumirá a distribuição do iPhone na Espanha. Mas o aparelho só chegará ao mercado espanhol em 2008. Após um período de monopólio da O2, a rede de varejo de celulares Carphone Warehouse também poderia vender o aparelho no Reino Unido, segundo o jornal The Times. O iPhone será lançado no segundo semestre deste ano na França, Alemanha e Reino Unido. O resto da Europa terá que esperar, assim como a Ásia, até 2008. A companhia americana está negociando com a alemã T-Mobile, da Deutsche Telekom, a francesa Orange, da France Telecom, e as britânicas O2, da Telefónica, e Vodafone. Negociação O dilema nas negociações, segundo o jornal, é a preocupação de que a Apple esteja tentando impor condições com baixa margem de lucro em comparação com os contratos assinados com outros fabricantes, informa o Financial Times. A Apple poderia garantir no contrato parte da renda gerada pelos usuários do iPhone. Assim, obteria lucro não só na venda do aparelho, mas também pelo seu uso. O iPhone é também um iPod capaz de reproduzir músicas e vídeos, e de armazenar entre 4 e 8 gigabytes, dependendo do modelo, com uma tela de 3,5 polegadas. A Apple vendeu 500 mil iPhones nos Estados Unidos no último fim de semana, quando lançou o produto. A O2, contudo, disse que não assinou nenhum acordo. A Apple não quis comentar a notícia.