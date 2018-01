Telefónica reafirma metas após reduzir custos com demissões

A companhia informou nesta sexta-feira que o corte de 20 por cento no quadro de funcionários na Espanha custará 2,7 bilhões de euros, mas ressaltou que o impacto no caixa não está incluído nas metas de dividendos e receita fornecidas no início deste ano.

A maior operadora de telefonia da zona do euro prometeu pagar um dividendo de 1,75 euro por ação em 2012 e estabeleceu uma meta de remuneração aos acionistas de no mínimo 1,75 euro a partir do ano que vem, números que os analistas contestam considerando o complicado cenário atual.

As medidas devem ajudar a Telefónica a superar a forte concorrência em seu mercado doméstico, onde operadoras de baixo custo estão conquistando clientes da companhia em meio ao cenário de desemprego de mais de 20 por cento.

"Os resultados nos próximos anos serão apoiados na grande eficiência em custos com pessoal", afirmou a empresa.

(Por Elisabeth O'Leary)