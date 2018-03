Telefônica restabelece serviços na capital paulista Em nota, a Telefônica informou que normalizou, às 20h30 desta quinta-feira, o funcionamento de seus serviços de transmissão de dados na capital paulista, assim como nos demais municípios da Grande São Paulo, nas cidades do Vale do Paraíba e do litoral. Porém, o problema persiste em outros municípios do interior do Estado. Segundo a empresa, "às 20h30, mais de 80% dos circuitos que compõem a rede de transmissão de dados para serviços corporativos da Telefonica haviam voltado a funcionar normalmente". A empresa continua trabalhando para apurar as causas precisas da ocorrência técnica e, paralelamente, para colocar em operação plena a totalidade dos circuitos de sua rede de serviços corporativos. Ainda no comunicado, a Telefônica lamentou e pediu desculpas pelos "transtornos causados" e informou que "permanecerá atualizando a opinião pública com novas informações".