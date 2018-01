Telefônica se prepara para ampliar oferta de TV paga

Após a regulamentação do projeto de lei 116, aprovado no Senado em agosto e aguarda sanção presidencial, a Telefônica previu alguns "movimentos" no setor, especialmente para sua subsidiária TVA, disse o presidente-executivo do grupo no Brasil, Antonio Carlos Valente, nesta segunda-feira.

"Já antevemos a possibilidade de fazer alguns movimentos, até porque existe uma série de licenças que foram pedidas pela TVA há muitos anos (no Estado de São Paulo) que continuam pendentes," disse Valente a jornalistas, durante a Futurecom, evento do setor de telecomunicações em São Paulo.

"Existe um mercado grande a ser desenvolvido no Brasil e especialmente (no Estado de) São Paulo," afirmou.

A companhia espera agora liberar esses pedidos junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e avalia a entrada em novas localidades fora do Estado, disse à Reuters a diretora de relações institucionais da Telefônica, Leila Lória, nos bastidores do evento.

Outro interesse já anunciado da companhia é desenvolver a Telefônica TV Digital que, por enquanto, abrange apenas o território paulista --embora a Telefônica também seja sócia do grupo de mídia Abril na TVA, que tem abrangência maior.

A companhia também passará a oferecer banda larga fixa pelo PNBL em outubro a cerca de 320 cidades do Estado de São Paulo, embora já esteja oferecendo esses serviços a 29,90 reais através de conexão móvel há mais de um mês, afirmou Lória.

A intenção da empresa é abranger, nos próximos anos, 1500 municípios em diversas regiões do país onde possui oferta de conexão 3G, disse a executiva.

A Telefônica, junto à Oi, esteve na primeira leva de empresas que assinou contratos de oferta de serviços de banda larga 1mbs com o Ministério das Comunicações pelo PNBL, que visa a popularizar o acesso à Internet rápida no Brasil.