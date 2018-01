Telefónica se prepara para grande crescimento de banda larga A Telefónica pretende ampliar sua rede de fibra ótica "assim que possível" para responder à demanda de crescimento da Internet em banda larga, disse o diretor de estratégia da companhia, Julio Linares, nesta segunda-feira. A banda larga é um dos principais alvos das empresas de telecomunicações da Espanha nos últimos anos. Linares disse que 53 por cento dos domicílios devem ter conexões a Internet em banda larga até 2009, contra 31 por cento em 2006, segundo o executivo, e a velocidade do acesso terá de aumentar cinco vezes nos próximos anos para se adequar às necessidades dos consumidores. "Temos que usar cabo de fibra ótica no acesso à Internet se queremos alcançar 50 megabytes por segundo", afirmou Linares a repórteres durante entrevista coletiva na cidade espanhola de Santander. A atual estrutura de cabos da Telefónica possibilita velocidade de até 10 megabytes por segundo, e o investimento necessário para os novos objetivos seria significante. "Em alguns casos mais de 1.000 euros por conexão serão necessários, em outros muito menos", disse ele, acrescentando que a Telefónica preferiria dividir a infra-estrutura com outras operadoras por acordo mútuo, em vez de ser obrigada a faze-lo sozinha pela reguladora de telecomunicações CMT. A rede ampliada competiria com operadoras de cabo, como a ONO, e operadores de tecnologia portátil de banda larga (WiMAX). Em 2007, a companhia pretende investir mais de 8 bilhões de euros no total, ou cerca de 14 por cento de sua receita, especialmente nos setores de infra-estrutura e novos serviços. (Por Robert Hetz)