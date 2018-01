Telefônica supera 500 mil pequenas e médias com banda larga A Telefônica divulgou nesta semana que superou, em outubro, a marca de 500 mil clientes do seu serviço de banda larga Speedy na América Latina, antecipando a meta da empresa para o segmento neste ano. A conquista representa aumento de 23% em relação a outubro de 2005, com ganho líquido de 90 mil clientes nos últimos 12 meses. Todos os mercados apresentaram crescimentos importantes (aumento de 30% na Argentina, 21% no Brasil, 25% no Chile e de 15% no Peru).