Telefonica testa WiMAX em São Paulo

Um consórcio que reúne Telefonica, Motorola e Intel começa nesta sexta-feira os testes com rede WiMAX em São Paulo. O projeto começa com 150 clientes, e pretende testar a possibilidade de uso comercial. Leia mais caderno Economia & Negócios desta sexta-feira. O WiMAX é um tipo de conexão à internet sem fio, como o Wi-Fi, porém mais rápida e com alcance maior. A primeira fase de testes da Telefônica durará três meses, e pode ser ampliado por mais três, dependendo do resultado do experimento. A velocidade estimada para a conexão é de 2Mbps para download e 600 Kbps para upload. Ainda não entendeu o que é o WiMAX? Clique aqui para visualizar um infográfico. No fim do ano passado, as possibilidades de instalar esse tipo de conexão no Brasil já eram discutidas. Entre os entraves discutidos no Futurecom 2007 estavam de regulamentação com a Anatel, principalmente. Outra tendência mostrada na feira estava um gênero de WiMAX funcionando em freqüência menor que 1 GHz. As versões padronizadas da tecnologia funcionam nas faixas de 2,5 GHz e 3,5 GHz. Existem empresas e centros de pesquisa trabalhando em soluções de banda larga sem fio em freqüências abaixo de 1 GHz nos Estados Unidos e na Europa.