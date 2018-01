Telefónica vai lançar marca alemã de baixo custo, diz fonte A espanhola Telefónica espera lançar uma marca de telefone celular de baixo custo na Alemanha no final deste mês, disse uma fonte da indústria de telecomunicação nesta sexta-feira. Na quinta-feira, a revista alemã Capital trouxe uma reportagem afirmando que a subsidiária da Telefónica no país, a02, poderia introduzir uma nova marca mais barata, chamada Fonic, no final de agosto. "A Telefónica deu sinal verde para esse projeto", disse a fonte à Reuters. A Telefónica se recusou a comentar a reportagem da Capital, que afirmava que a nova marca seria apresentada no fim de agosto. A O2 é a quarta maior operadora de celular da Alemanha, com 11,6 milhões de usuários. A marca de baixo custo competiria com a Congstar, da Deutsche Telecom, e a Simyo, de propriedade da subsidiária da KPN, a E-Plus. (Por Robert Hetz)